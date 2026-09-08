Otto parole per disegnare la scuola del futuro: Piacenza fa squadra

Una “bussola” comune per orientare la scuola piacentina. È il Manifesto Educativo degli Istituti Comprensivi, presentato al Laboratorio Aperto dell’ex chiesa del Carmine dopo un percorso che ha coinvolto circa 200 docenti. Otto le parole scelte: comunità, relazione, cura, responsabilità, apertura, flessibilità, dinamicità e ricerca.

«Sarà lo spartito che le scuole suoneranno per rispondere alle esigenze degli studenti», ha spiegato Andrea Grossi, direttore dell’Ufficio scolastico di Piacenza. Il documento, coordinato dal professor Pier Paolo Triani dell’Università Cattolica, dovrà ora tradursi in progetti e pratiche quotidiane.

Per l’ex provveditore Luciano Rondanini si tratta di «un evento epocale per la scuola piacentina», che completa il percorso degli Istituti Comprensivi. Intanto il Comune ha annunciato, attraverso l’assessore Mario Dadati, il prolungamento del trasporto scolastico tra l’ex Manifattura Tabacchi e la Calvino di via Boscarelli, per facilitare gli spostamenti tra i due plessi.

