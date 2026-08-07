Parcometri verso un nuovo gestore e sosta meno cara

Il Comune di Piacenza mette in moto la nuova gestione dei parcheggi a pagamento. È stata approvata la documentazione di gara per affidare il servizio delle strisce blu per i prossimi due anni, a partire dal 16 dicembre 2026. La concessione ha un valore di circa un milione e mezzo e prevede un aggio a base di gara del 28% sugli incassi della sosta.

La gara riguarda 122 parcometri distribuiti in sei zone della città, che regolano complessivamente 2.624 posti auto. Le tariffe attuali resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026. Dal nuovo anno entrerà invece in vigore la riduzione annunciata dall'amministrazione comunale: il costo della sosta diminuirà in media di 29 centesimi all'ora, con importi differenziati a seconda delle zone. Confermata anche l'abolizione della cosiddetta "doppia sanzione": in caso di irregolarità, gli automobilisti pagheranno soltanto la multa prevista dal codice della strada, senza ulteriori penali.

«Durante il periodo di gestione diretta iniziato a maggio abbiamo lavorato per costruire un servizio più moderno, accessibile ed efficiente», dichiara il vicesindaco Matteo Bongiorni. La qualità dell'offerta peserà infatti più del prezzo: il 70% del punteggio sarà assegnato agli aspetti tecnici e organizzativi, mentre il criterio economico inciderà per il restante 30%.

Il futuro concessionario dovrà garantire il funzionamento dei 122 parcometri di proprietà comunale, alimentati da pannelli fotovoltaici, occuparsi della manutenzione della segnaletica, del ripasso delle strisce blu almeno due volte all'anno, della raccolta e rendicontazione degli incassi e di tutti i servizi collegati.

Tra i compiti rientreranno anche il controllo della sosta, affidato ad almeno cinque ausiliari del traffico dotati di dispositivi collegati al sistema della Polizia locale, e la gestione dello sportello - sia fisico sia online - per il rilascio di permessi e abbonamenti, con orari minimi stabiliti dal capitolato e un ampliamento dell'apertura nel mese di dicembre, quando si concentrano i rinnovi.

Le imprese interessate avranno 30 giorni di tempo per presentare le offerte dalla pubblicazione del bando sul portale Anac e sulla piattaforma telematica del Comune, prevista nei primi giorni della prossima settimana.