Pasquali porta Poste a Orezzoli e Pej: «Non chiudete il punto di distribuzione»

Il presidente dell'Unione montana alte valli Trebbia e Luretta Roberto Pasquali stamattina alle 10 è partito da Podenzano per mostrare di persona ai vertici di Poste Italiane, chilometro dopo chilometro, cosa significhi l'abolizione del centro di distribuzione di Bobbio, a partire dal 16 novembre. Abolizione che, secondo quanto emerso nell'ultimo incontro con Poste, sarebbe stata decretata da un algoritmo, coinvolgendo però i sei portalettere costretti a partire dall'Alta Valtrebbia per raggiungere il centro di Podenzano in via Formaleoni e poi tornare in Alta Valtrebbia e Boreca, con disagio per loro (140 chilometri in più al giorno) e possibili ritardi nelle consegne, anche se Poste ha da subito replicato alla preoccupazione sostenendo che saranno incentivati la tecnologia e i mezzi: per questo Pasquali oggi intende far capire, con il viaggio, cosa significhi raggiungere Orezzoli a Ottone o Pej a Zerba. Il meteo oggi è decisamente autunnale: proprio quello che si troveranno ad affrontare i postini.

A Podenzano Pasquali ha incontrato Federico Sichel, responsabile relazioni istituzionali macro area Italia Nord Ovest Poste Italiane, Antonio Delle Cave, responsabile Ingegneria e Sicurezza macro area logistica Centro Nord Poste Italiane, il responsabile del centro recapito e smistamento di Podenzano, le capisquadra e la responsabile del monitoraggio qualità del centro.

«Sentire parlare di algoritmo è surreale. La nostra provincia è completamente diversa da tutta l’Emilia-Romagna, per conformazione - ha detto Pasquali -. Lungo la Statale 45 partiranno diversi cantieri». Poste ha accettato l'incontro ma sembra difficile un ripensamento: «Quello che abbiamo confermato è definitivo, non c’è margine per tornare indietro, ma dobbiamo mantenere lo stesso livello di qualità del servizio quindi per noi questo viaggio sarà importante per conoscere il territorio», sottolinea Delle Cave. Aspettiamo in serata di capire come andrà.