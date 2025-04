Pediatria e neonatologia, due nuove stanze a misura di bambino

Due nuove stanze in Pediatria e neonatologia arricchiscono l’ospedale di Piacenza: Insieme alle note e Un libro per amico. Si tratta di spazi rinnovati grazie alla collaborazione tra Il Pellicano Piacenza Onlus e l’Azienda Usl di Piacenza, con l’obiettivo di rendere il ricovero dei bambini un’esperienza meno traumatica e più accogliente.

Il progetto si inserisce nel percorso di riqualificazione avviato con il concorso di idee L’ospedale cresce con noi, a cui hanno partecipato 3.600 bambini e ragazzi provenienti da 80 scuole di Piacenza e provincia. Con fantasia e sensibilità, gli studenti hanno immaginato un ospedale capace di accogliere senza spaventare, dando vita a oltre 300 elaborati: plastici, libri, cartelloni, disegni, poesie, racconti e canzoni. Tutti i lavori sono stati esposti in una mostra al primo piano del Polichirurgico, visitata da più di 3.000 persone.

Nel 2015, le idee raccolte sono state affidate agli studenti della scuola di Architettura del Politecnico di Milano, che le hanno tradotte in proposte progettuali. Sulla base di questi progetti, nel 2016 è partita la riqualificazione di dieci stanze del reparto di Pediatria, diretto dal professor Giacomo Biasucci. L’iniziativa, chiamata 1 MQ a misura di bambino, ha coinvolto attivamente la comunità locale: aziende, associazioni e cittadini hanno contribuito alla sua realizzazione.

Le stanze rinnovate sono state pensate per rispondere alle esigenze di neonati, bambini e adolescenti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni fascia d’età. Ogni ambiente è ispirato a un tema originale: il viaggio nella città e nell’amicizia, la meraviglia del volo, le magie del bosco, il racconto attraverso i colori, e un viaggio tra stelle e pianeti.

Ogni camera ospita due letti, decorazioni tematiche alle pareti e arredi in armonia cromatica. Le attrezzature sanitarie sono state integrate in modo discreto, per ridurre l’impatto visivo e l’ansia dei piccoli pazienti. Accanto al letto, è sempre presente un divano letto per i familiari.

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, il progetto riprende oggi con l’inaugurazione di due nuove stanze: Insieme alle note e Un libro per amico. Ancora una volta, l’ispirazione arriva dalla creatività dei bambini e dei ragazzi piacentini, che hanno immaginato un ospedale che non fa paura. Il Pellicano Piacenza Onlus e l’Ausl di Piacenza hanno dato forma ai loro desideri, realizzando spazi più accoglienti e funzionali, a beneficio del benessere emotivo dei piccoli pazienti e di un migliore approccio alle cure. Per presentare ufficialmente le nuove stanze il direttore generale Paola Bardasi e il direttore amministrativo Marco Chiari hanno accolto la presidente de Il Pellicano Piacenza Onlus Maria Angela Spezia, affiancata dai membri dell'associazione e dai donatori. Presenti anche il direttore di Pediatria e neonatologia Giacomo Biasucci, la dirigente delle professioni sanitarie - Area Materno infantile Cristiana Pavesi e la coordinatrice Carlotta Granata, oltre che Veronica Cavalloni con due artiste di Fuoriserie.

«L’umanizzazione degli spazi di cura è una delle sfide più importanti per il nostro sistema sanitario – sottolinea la dottoressa Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – Seguendo le direttive dettate dalle linee di mandato del presidente della Regione Michele de Pascale, come Azienda, crediamo fortemente nel valore della collaborazione con il territorio, le associazioni e la cittadinanza. Questo progetto si inserisce nella linea di mettere il paziente al centro, accompagnandolo nel suo percorso di cura e rispondendo in modo completo ai suoi bisogni. Un ringraziamento sentito va all’associazione Il Pellicano Piacenza Onlus e a tutti i soggetti coinvolti. Si tratta di una vera e propria best practice: un modello virtuoso di coinvolgimento della comunità per l’umanizzazione degli spazi ospedalieri, da replicare in tutta Italia”.

“A nome di tutti i membri de Il Pellicano Piacenza Onlus, voglio partire dai grazie – ha evidenziato la presidente dell’associazione Maria Angela Spezia – Un grazie sincero a tutti i cittadini e alle imprese che ci hanno supportato e sostenuto anche in questi anni di forzato stop a causa della pandemia da Covid19. Nessuno ha smesso di dimostrarci la volontà di partecipare a questo progetto e le donazioni non sono mai mancate. Questa dimostrazione di fiducia, a cui abbiamo sempre dato riscontro rendicontando ogni azione messa in atto, è la più bella dimostrazione della bontà del progetto. Oggi abbiamo raggiunto un nuovo obiettivo, ma già all’orizzonte se ne profila un altro da portare a termine: la nuova Neonatologia”.

Anche il direttore di Pediatria e neonatologia professor Giacomo Biasucci, si è unito ai ringraziamenti “Grazie a Il Pellicano Piacenza Onlus e alla sua presidente Maria Angela Spezia, per la passione e l'enorme impegno nella raccolta fondi motivata dalla grande sensibilità nei confronti del mondo dell'infanzia e delle esigenze della nostra unità operativa”.

LA PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa La presentazione dell'iniziativa

LE STANZE A MISURA DI BAMBINO