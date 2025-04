Solidarietà su due ruote: 3mila euro e uova di Pasqua alla pediatria

Un doppio gesto di solidarietà che ha portato un assegno di 3mila euro e tante uova di Pasqua per i piccoli pazienti dell'ospedale di Piacenza. È l'ennesima iniziativa benefica che il Moto Club Lampeggianti Blu Piacenza, in collaborazione con l'associazione “Orologi & Pistoni” di Ziano Piacentino e con la Confraternita dei Grass, ha voluto dedicare al reparto di Pediatria guidato dal professor Giacomo Biasucci. Il tutto è nato con il classico "Mototortello", il motoraduno con forte caratterizzazione gastronomica che la Confraternita dei Grass organizza da oltre vent’anni in provincia di Piacenza e da un paio di edizioni insieme al Moto Club e a “Orologi & Pistoni”: l'ultimo in ordine di tempo ha fruttato 3.800 euro, metà dei quali sono confluiti in questi due gesti di solidarietà. Uova e assegno sono stati consegnati ieri mattina al dottor Biasucci e alla coordinatrice di Pediatria e Neonatologia Carlotta Granata da parte del presidente del Moto Club Lampeggianti Blu Michele Mauro insieme al suo vice Simone Baucia e ad Andrea Mazzocchi di “Orologi & Pistoni”.