Per i cento anni di Giuseppina i fiori della sindaca

Festa nella struttura per anziani Duemiglia di Piacenza, struttura gestita da Sereni Orizzonti. La giornata ha visto protagonista l'ospite Giuseppina Molinari che ha tagliato il prestigioso traguardo dei cento anni, un evento che ha richiamato anche la presenza della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.

La prima cittadina ha voluto essere presente personalmente per omaggiare la centenaria concittadina con un mazzo di fiori e porgere gli auguri a nome dell'intera comunità piacentina.

La giornata di festa ha rappresentato anche l'occasione per celebrare il pensionamento di Concetta Scarfì, storica collaboratrice della Cra, salutata con affetto da colleghi e ospiti della residenza.

«Giornate come questa rappresentano l'essenza del nostro lavoro», ha dichiarato la direttrice di struttura Emilia Tramelli. «Festeggiare i 100 anni di Giuseppina è stato un momento di grande emozione per tutti noi. La sua vitalità e il suo sorriso sono un dono quotidiano per la nostra comunità. Ringrazio la sindaca Tarasconi per la sensibilità dimostrata con la sua presenza, che ha reso ancora più speciale questa ricorrenza. Un pensiero particolare va anche alla nostra cara Concetta che inizia ora una nuova fase della sua vita dopo anni di dedizione e professionalità al servizio dei nostri ospiti».