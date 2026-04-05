Per le cure non urgenti arriva il numero 116117, un algoritmo smisterà le chiamate

Cure non urgenti? Arriva il 116117, il nuovo numero unico che la Regione Emilia-Romagna introduce – e che a breve sarà sperimentato anche a Piacenza – per le cosiddette “urgenze differibili”. Si tratta di situazioni come mal di denti, piccoli traumi, vomito o mal di schiena, casi che possono essere gestiti fuori dal pronto soccorso e affidati ai Cau.

L’Ausl si prepara a illustrare i dettagli della sperimentazione, già avviata ma non ancora comunicata ufficialmente. Il nuovo sistema rientra nell’area Emilia Ovest e punta a razionalizzare i servizi sanitari, riducendo tempi di attesa e passaggi inutili, anche grazie alla possibilità di contattare direttamente un medico.

Il modello prevede un collegamento tra continuità assistenziale (ex guardia medica) ed emergenza-urgenza. Alla chiamata risponderà un operatore che, tramite un algoritmo, valuterà il bisogno sanitario e indirizzerà il cittadino verso il servizio più appropriato, in stretto raccordo con il 118.

Il numero sarà gratuito, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e sostituirà gradualmente gli attuali riferimenti per l’assistenza non urgente. A Piacenza il servizio farà capo alla centrale di via Anguissola, sotto la gestione del 118.