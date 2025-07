Per Luna Berlusconi matrimonio semplice a Piozzano

Ha scelto la semplicità Luna Berlusconi, figlia di Paolo e nipote dello scomparso Silvio, per il suo sì a Vittorio Vaccaro, attore, regista e patron del ristorante milanese Bettola siciliana. Niente sfarzi né passerelle da vip: la cerimonia civile si è svolta nel municipio di Piozzano, con appena una ventina di invitati.

La sposa è arrivata in piazza dei Tigli su una Fiat 500 bianca. Vestita in abito bianco e scarpe da tennis, l'ha accompagnata il padre Paolo Berlusconi, che ha rotto il ghiaccio con una battuta affettuosa: «Dopo due tentativi, mia figlia ha finalmente trovato la sponda giusta, ed era ora... perché non sa cucinare!».

A celebrare il rito, l’amica di lunga data Patrizia Marrocco, parlamentare di Forza Italia, presente «non per politica, ma per affetto».

Dopo il sì, applausi dei cittadini in piazza e poi ricevimento informale nella casa della coppia tra le colline della Valluretta, a San Gabriele, dove Luna ha scelto di vivere.

Un matrimonio di testa e di cuore, come l’ha definito il padre della sposa.