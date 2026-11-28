Costruzioni spettacolari, meccanismi azionati da dispositivi tecnologici, pezzi rari da collezione e spazi in cui dare libero sfogo alla fantasia. La passione per i mattoncini Lego ha richiamato oggi, sabato 28 novembre, tantissimi visitatori di ogni età a Piacenza Expo, dove è stata inaugurata l’edizione 2026 di Piace Mattoncini, la mostra-mercato organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con la società fieristica di Le Mose.

Al taglio del nastro hanno partecipato la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore al Commercio Simone Fornasari, il presidente di Piacenza Expo Davide Villa, la vicepresidente Elisabetta Montesissa, il consigliere Fabio Maggi e il presidente di Piacenza Bricks Andrea Onesti, accompagnato dai suoi collaboratori.

Una manifestazione in continua crescita

Sono oltre 10mila i metri quadrati del padiglione 1 occupati dalla manifestazione, che continua a crescere di anno in anno. Dai poco più di 60 espositori del 2023 si è passati ai 120 del 2025, fino agli oltre 180 dell’edizione in corso. Numeri che testimoniano la capacità dell’appuntamento piacentino di richiamare appassionati e costruttori, affermandosi tra le principali manifestazioni del settore nel Nord Italia.

Quando i mattoncini raccontano la storia

Accanto alle creazioni più fantasiose, alle costruzioni animate da ingegnosi servomeccanismi e alle aree dedicate al gioco dei più piccoli, non mancano opere che invitano alla riflessione.

Tra queste figura la ricostruzione del luogo della strage di Capaci, un esempio di come i mattoncini possano diventare anche uno strumento per raccontare la storia e custodire la memoria.

Le emozioni della pista

Uno spazio è riservato agli appassionati del motorismo sportivo, con spettacolari modelli di Ferrari e Lamborghini. Grazie alla partecipazione del Ferrari Club Piacenza e di CRM Motorsport, i visitatori possono inoltre cimentarsi con un simulatore di guida per provare le emozioni della pista.

Gli orari della seconda giornata

Dopo l’affollato pomeriggio inaugurale, Piace Mattoncini proseguirà domani, domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18.30, con orario continuato, nei padiglioni di Piacenza Expo, in via Tirotti 11.