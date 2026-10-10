Piacenza, 122 ragazzi potranno fare sport grazie al Fondo sociale: stanziati 45mila euro

Continua a crescere il Fondo sociale per lo sport. Alla sua quinta edizione, il progetto che vede in prima fila Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza, Comune di Piacenza e Conad Centro Nord garantirà a 122 giovanissimi atleti l'accesso alla pratica sportiva.

Del Fondo beneficiano infatti under 18 che appartengono a famiglie in difficoltà economica o con prole numerosa, per le quali le quote di tesseramento possono rappresentare un ostacolo insormontabile. Il plafond è stato di 45mila euro, complessivamente il bando ha ricevuto 48 domande da società sportive, accolti 42 interventi, di cui 39 provenienti da Piacenza e provincia e 3 da1 territorio vigevanese.

Rappresentate ben 15 discipline, che vanno ad aggiungersi ai quasi 300 under 18 che ne hanno beneficiato nelle edizioni precedenti. Le ASD destinatarie dei contributi sul territorio di Piacenza e provincia sono: ASD G.S. Lepis, ASD Junior Calendasco 2015, ASD Libertas San Corrado, Academy Moretti Asd, Amicizia Sport Asd, Asd Atletica Piacenza, Asd Circolo della Scherma G.Pettorelli, Asd Rugby Lyons, Asd Special Dream Team, Asd Taekwondo Csak Piacenza, Asd Volley Team 03 Piacenza, Associazione Sportiva Dilettantistica Castellana Volley, Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Sakura, Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Kangaroos Sarmato, Bakery Basket Piacenza Ssadrl, Centro Sportivo Farnesiana Karate Piacenza ASD, Dimensione Nuoto & Sport Piacenza Ssd Srl, Elephant Rugby Gossolengo Asd, Fcd Riverniviano, Fcd Sangiuseppe Calcio, Fcd Sarmatese, G.S. Cadeo Calcio ASD, M/Arte Associazione Sportiva Dilettantistica, Macaco Asd, Pallavolo Caorso Asd, Pattinaggio Artistico Piacenza Asd, Piacenza Baseball Asd, Piacenza Basket Club, Piacenza Rugby Club Asd, Piacenza Volley Società Sportiva Dilettantistica ARL, Polisportiva VII Castelli Gazzolesi Ssd ARL, Spes Borgotrebbia Ssd ARL, U.S. Pontolliese 1907 Asd, U.SD. S.Lazzaro A.Farnesiana, U.S.D. Turris, Usd Gossolengo Pittolo, Usd Lugagnanese, Virtus Piacenza A.Pol.D., You Energy Volley Ssdrl. A Vigevano: ASD Vigevano Calcio 1921, ASD Vigevano Borgo Academy, Asd Pallamano Vigevano.