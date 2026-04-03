Piacenza "Città delle Università": numero degli studenti in crescita, presentato il “Vademecum Affitti" per i fuorisede

L’Amministrazione comunale ha presentato ufficialmente il “Vademecum Affitti per gli studenti universitari fuorisede”, strumento operativo nato nell’ambito del Protocollo d’intesa per la promozione e il supporto della locazione abitativa destinata agli studenti universitari, siglato il 1° aprile 2025 dal Comune di Piacenza e dalle principali associazioni di inquilini, proprietari di casa e mediatori immobiliari. L’iniziativa, parte del più ampio Protocollo Atenei "Città delle Università", rientra nel progetto “Stay Jude – Piacenza Talenti” co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Occasione per la condivisione del documento, la periodica riunione del tavolo di coordinamento tra il Comune e i delegati dei quattro atenei sul territorio piacentino: Università Cattolica, Politecnico di Milano, Università di Parma e Conservatorio Nicolini.

Il Vademecum è già scaricabile dal sito ufficiale del progetto Piacenza Talenti - piacenzatalenti.com - che a breve ospiterà anche una sezione bacheca dedicata agli annunci immobiliari. Le versioni cartacee saranno distribuite presso le segreterie universitarie e i desk informativi comunali situati a TOO Hub di Comunità in via XXIV Maggio 51. Gli sportelli Orienta Giovani e Piacenza Talenti restano a disposizione per fornire supporto personalizzato nella ricerca dell’alloggio secondo i rispettivi calendari di apertura settimanale.

L’urgenza di questo nuovo strumento è supportata dai dati in aumento relativi alla popolazione studentesca piacentina, presentati dal Servizio Statistica e dal Settore Piacenza 2030 del Comune. Per l’anno accademico 2025-2026, si registrano complessivamente 5.080 iscritti presso le quattro sedi territoriali, di cui ben 3.381 fuorisede. Di questi ultimi, un terzo proviene dalle province limitrofe, mentre la componente internazionale conta 1.073 iscritti con cittadinanza estera. I numeri evidenziano la progressiva crescita del sistema universitario piacentino, che si accompagna agli investimenti in corso - anche grazie alle risorse del PNRR- per il potenziamento dei posti letto in studentato, rafforzando un’offerta pubblica e convenzionata sempre più strutturata. In questo quadro, diventa centrale qualificare e ampliare anche il mercato della locazione privata, in un’ottica di complementarità e sostenibilità.

«Il Vademecum rappresenta un primo risultato concreto, a un anno esatto dalla sottoscrizione del Protocollo sulla locazione abitativa universitaria, firmato alla presenza dell'assessore regionale Giovanni Paglia, che abbiamo fortemente voluto come strumento operativo del più ampio Protocollo Atenei», sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi: «In un contesto in cui la popolazione universitaria si stabilizza e si diversifica, con una presenza sempre più significativa di studenti fuorisede e internazionali, il tema dell’accesso alla casa diventa una leva strategica per l’attrattività del territorio e per la qualità della vita dei giovani. Per questo - prosegue Brianzi - abbiamo lavorato per costruire un sistema più trasparente, accessibile e regolato, affiancando all'accompagnamento degli investimenti sugli studentati anche strumenti concreti a supporto del mercato privato. Il Vademecum va esattamente in questa direzione: semplificare, chiarire, accompagnare, anche i proprietari».

«Questo risultato - rimarca l'assessore - non sarebbe stato possibile senza una rete ampia e coesa. Per questo desidero ringraziare la Regione Emilia-Romagna, i rettorati e gli atenei, nonché tutti i firmatari del Protocollo: il presidente e il direttore della sezione locale di Confedilizia, Antonino Coppolino e Maurizio Mazzoni, il presidente di Fiaip Marco Gazzola, il presidente di Fimaa Giuseppe Rivetti, il segretario provinciale Sunia Cgil Luciano Badini, il responsabile del servizio Sicet per la Cisl di Parma e Piacenza Marco Di Barbora e Claudio Trivini per Uil, per il contributo concreto e la collaborazione attiva nella costruzione di un sistema più trasparente, accessibile ed efficiente. Un ringraziamento particolare va inoltre al Consorzio Sol.Co Piacenza, a Tomato e a tutti i partner della progettazione Piacenza Talenti, per il lavoro operativo e lo sforzo condiviso che hanno reso possibile il raggiungimento di questo primo importante traguardo. È un punto di partenza, non di arrivo, ma dimostra che quando istituzioni, rappresentanze, sindacati e territorio lavorano insieme, è possibile tradurre strategie in strumenti reali e buone pratiche utili per la comunità».

Il "Vademecum Affitti", realizzato in italiano e in inglese per rispondere alle necessità degli studenti internazionali, offre una guida chiara sulla natura del contratto di locazione a canone concordato e sugli elementi essenziali che devono essere presenti in ogni accordo, approfondendo inoltre i vantaggi fiscali per i proprietari, dalla cedolare secca alle detrazioni Irpef. Viene fatta chiarezza anche su questioni cruciali come la gestione della residenza e le procedure per il recesso o il subentro.

«Il consolidamento di Piacenza come Città delle Università trova oggi una risposta concreta nella collaborazione tra istituzioni e territorio. Per il Politecnico di Milano - afferma il prorettore del Polo territoriale Luigi Colombo - questo impegno è fondamentale: con l'avvio della nuova laurea triennale internazionale in Industrial Engineering e il consolidamento della laurea magistrale in Landscape Architecture - Land Landscape Heritage, la nostra comunità studentesca è destinata a crescere ulteriormente. In questo quadro di sviluppo, il Vademecum affitti rappresenta uno strumento essenziale per accogliere i nuovi talenti, garantendo loro una residenzialità accessibile e condivisa nel tessuto cittadino».

«L’offerta formativa dell’Università di Parma a Piacenza è rivolta ad una platea studentesca internazionale - chiosa il prorettore vicario dell'ateneo Fabrizio Storti - e ciò inevitabilmente implica una maggior difficoltà di approccio al reperimento dell’alloggio per i numerosi studenti stranieri, soprattutto sul mercato privato. A questo proposito, il Vademecum Affitti costituisce uno strumento prezioso per fornire a ragazze e ragazzi di altri Paesi una guida trasparente, semplice e completa sulla stipula di contratti di locazione a canone concordato, sulla gestione della residenza e sulle procedure per eventuale recesso o subentro. Il Vademecum costituisce una chiara evidenza dell’utilità ed efficacia del Protocollo Piacenza Città delle Università come consesso collaborativo finalizzato ad aumentare l’attrattività e l’accoglienza del tessuto territoriale piacentino».

«Il processo di consolidamento di Piacenza Città delle Università si rafforza con il Vademecum Affitti, fornendo a tutti gli studenti fuori sede un importante strumento per risolvere la ricerca di un alloggio. La sede piacentina dell’Università Cattolica - ribadisce il professor Francesco Timpano, delegato per l'Ateneo di San Lazzaro - si caratterizza storicamente come una sede fortemente aperta agli studenti fuori sede che frequentano il nostro campus, ma che si relazionano sempre di più con i servizi che la città offre loro e che negli ultimi anni sono significativamente cresciuti, attraverso il lavoro del Tavolo Atenei attivato dal Comune di Piacenza».

«Il Conservatorio di Piacenza, città verdiana - aggiunge il direttore Roberto Solci - ospita ogni anno molti studenti stranieri, soprattutto da Cina, Corea e Giappone, che vengono per studiare canto lirico, ma anche uno strumento, jazz, composizione o nuove tecnologie musicali. I dati raccolti, molto soddisfacenti, ci rendono ottimisti per il futuro, ed anche il nuovo Vademecum per gli affitti è un ausilio molto efficace per rendere più semplice e confortevole il loro inserimento nella realtà cittadina».

Alla riunione del Tavolo Atenei hanno preso parte, oltre ai delegati dei Rettori, il Dirigente del Settore Piacenza 2030, Dario Pietro Naddeo, i funzionari comunali Letizia Gazzola e Gianpietro Guatelli, nonché i rappresentanti del Consorzio Sol.Co Piacenza, il presidente Paolo Menzani e Lorenzo Piva, che coordina gli sportelli comunali a cura dei quali è stato redatto il manuale.