Sotto i portici del grattacielo dei Mille, nei capannoni dell’ex consorzio Terrepadane, e dall’altra parte di via Colombo, nell’area militare alle spalle di Spazio 4, a volte anche in centro storico, dove trovano una minima copertura, un giaciglio di fortuna. È lì che il popolo dei senzatetto si trova al cospetto delle notti d’inverno.

Da lunedì scorso e fino al 31 marzo, sono 56 i posti messi a disposizione per chi non ha una casa dal Comune di Piacenza, con la collaborazione di Caritas e delle organizzazioni con cui fa rete per rispondere all’emergenza freddo. «A quelli ordinari si aggiungono i dormitori della parrocchia di Santa Teresa e della Caritas» dice l’assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi.