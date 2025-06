Piacenza, eccellenza nelle cerimonie. Evento per i mille anni di Rivalta

Piacenza ha le sue eccellenze anche nel mondo delle cerimonie, tema al centro dell'ultima puntata stagionale di "Nel Mirino". Nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi hanno raccontato la loro storia professionale esperti come la wedding planner Silvia Bettini, la titolare di Robjoy Roberta Ticchi e Marco Troni di Troni's Events. “A marzo ho partecipato a questo convegno mondiale dedicato al wedding planning ed è stato un onore partecipare e rappresentare l'Italia perché si mescolano tante credenze e culture con cerimonie diverse dalle nostre” le parole di Bettini. Castell'Arquato è diventato da poco il quartiere generale di Ticchi: “Vengono moltissimi stranieri e ci fa molto piacere perché anch'io tengo tantissimo a promuovere il nostro territorio, in particolare proprio Castell'Arquato che è un bellissimo paese”. “La mia storia è nata tutta per gioco leggendo un annuncio su Libertà dove cercavano un addetto per il catering e mi hanno preso subito” ha poi ammesso Troni. Ospite anche il conte Orazio Zanardi Landi che ha annunciato un importante evento per il suo Castello di Rivalta. “Sono i mille anni del Castello - ha detto - infatti il primo acquisto ufficiale risale al 1025 e a ottobre organizzeremo un evento aperto alla città per festeggiare”