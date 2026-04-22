Piacenza Expo, è di 50,6 milioni l'indotto sul territorio nel 2025

Piacenza Expo snocciola i dati. Fra questi spiccano i 50,6 milioni di euro di indotto totale relativo al 2025, generato dalle fiere organizzate nello scorso anno. A distanza di oltre dieci anni dall’ultima rilevazione, Piacenza Expo è tornata a misurare l’impatto socio-economico generato dall’attività fieristica a favore del territorio piacentino. Un’analisi realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso la collaborazione di due distinti centri di ricerca - il Laboratorio di Economia Locale e Res Hub - attraverso il lavoro di un gruppo coordinato da Paolo Rizzi e composto da Arianna Molinaroli, Pietro Spezia e Riccardo Torelli. La ricerca, realizzata sulla base di un’analisi di Prometeia, fotografa il settore fieristico piacentino.

Durante l'incontro è stata anche evidenziata la spesa media giornaliera pro capite 2025: per i visitatori è di 181 euro, e per gli espositori 259 euro.

Nel 2025 si registra il record del decennio con 174mila partecipanti, +40% rispetto al 2015.

Tra le manifestazioni, Geofluid (mostra internazionale su tecnologie e attrezzature per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi sotterranei) si distingue per radicamento e coinvolgimento, confermandosi la manifestazione del calendario con il più alto grado di radicamento pluriennale: l'edizione 2023 ha registrato 3.445 presenze certificate di personale standista in quattro giornate, con oltre 14mila visitatori da 90 Paesi.

Importanti anche i numeri del turismo: oltre 330mila presenze in città e più di 630mila in provincia, con 37mila pernottamenti attivati dalle fiere.