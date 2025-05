Piacenza Expo, il trittico di fiere energetiche

"Un quarto dell'energia europea è prodotta dal nucleare, siamo circondati. L'Italia non abbia paura". Con queste parole Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, guarda al futuro energetico del nostro Paese, e con esso a quello del polo fieristico piacentino. Il suo intervento arriva in occasione della presentazione delle tre nuove fiere in programma a Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025: la quarta edizione di Hydrogen Expo, la seconda edizione di Cybsec-Expo e la prima edizione di Nuclear Power Expo.

Tre manifestazioni in una, dedicate rispettivamente all'idrogeno come fonte di energia pulita, alla cybersicurezza come frontiera strategica per la sicurezza nazionale e al nucleare come risposta concreta all'emergenza energetica. "Parleremo di energia pulita, di nucleare che deve essere il futuro senza pregiudizi e di cybersicurezza, un fronte ormai sensibile per la sicurezza del Paese - sottolinea Potestà -. L'autonomia energetica è una delle più grandi emergenze che abbiamo, perché è legata alla nostra libertà. L'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa e il costo dell'energia è cruciale per la competitività".

Gli fa eco Giuseppe Cavalli, amministratore delegato di Piacenza Expo: "Nucleare, idrogeno e cibernetica sono temi centrali per il presente e il futuro, e il polo fieristico della nostra città può e deve ricoprire un ruolo di primo piano per approfondirli e aprire un dialogo concreto tra imprese, istituzioni e cittadini".

Sulla stessa linea anche Stefano Riva di Confindustria: "La domanda di energia crescerà sempre di più e dobbiamo fare di tutto per diversificare le fonti, senza tifoserie tra l'una e l'altra. Serve costruire una filiera per l'idrogeno: l'Europa, con la sua grande capacità di stoccaggio, potrà giocare un ruolo importante. E sul nucleare, ho apprezzato molto la proposta fieristica: è un tema di primo piano, che va abbinato a questa riflessione. Sono convinto che il nucleare sia anche il futuro, soprattutto in un territorio come Piacenza che lo conosce bene".