Piacenza, il 78% sceglie la cremazione: il Trebbia luogo simbolo per la dispersione delle ceneri

Cambia il modo di affrontare la morte: sempre più persone scelgono la cremazione e, in alcuni casi, la dispersione delle ceneri in natura, rinunciando a tombe e lapidi. Un gesto che per molti è meno angosciante, come racconta Angela, che preferisce «l’azzurro del Trebbia al buio di un loculo».

I numeri confermano la trasformazione: a Piacenza la cremazione è passata dal 6% del 2000 al 78% nel 2024. Tuttavia la dispersione resta minoritaria: su 10 cremazioni, 9 si concludono con l’affido delle ceneri ai familiari. Esistono infatti due modalità, spiega Fabrizio Ghezzi del Comune: quella "tecnica" in natura e quella "atecnica" in cimitero, dove sono state realizzate anche cellette cinerarie, singole o condivise.

Le storie personali mostrano il valore simbolico di queste scelte: Marta ha disperso le ceneri del padre in un bosco, mentre altri scelgono luoghi significativi come la vetta del monte Penice, la foce del Trebbia, la Pietra Perduca o il monte Osero. C’è però anche chi conserva l'urna in casa, come Antonia, incapace di separarsi dal figlio scomparso.

La dispersione non è del tutto libera: servono distanze dai centri abitati e autorizzazioni, oltre alla volontà scritta del defunto. Tra esigenze emotive e vincoli normativi, il rapporto con la morte evolve, cercando nuovi modi per elaborare il distacco.