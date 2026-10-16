Piacenza, lunedì si inaugura la Casa di Comunità Belvedere: ambulatorio aperto 24 ore e 20 posti letto

Un nuovo punto di riferimento per la salute dei piacentini, dove trovare assistenza medica e infermieristica, visite specialistiche e servizi sociosanitari, senza dover necessariamente ricorrere all'ospedale. Lunedì 19 ottobre, alle 10.30, sarà inaugurata ufficialmente Piacenza Belvedere, la struttura di via Gadolini 36 che ospita una nuova Casa della Comunità e un Ospedale di Comunità.

Alla cerimonia, è stato annunciato, interverranno il ministro Tommaso Foti, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la sindaca Katia Tarasconi e la direttrice generale dell'Ausl Paola Bardasi.

Ambulatorio aperto 24 ore e assistenza per i malati cronici

Già operativa dalla fine di giugno, la Casa della Comunità mette a disposizione un ambulatorio medico attivo 24 ore su 24, assistenza infermieristica, attività specialistiche e servizi dedicati alle persone affette da patologie croniche, come diabete e malattie cardiovascolari e respiratorie.

È presente anche il Punto unico di accesso, che offre orientamento ai cittadini per individuare i servizi sanitari e sociosanitari più adatti alle loro necessità.

Nello stesso complesso si trova un Ospedale di Comunità con 20 posti letto, destinato ai pazienti che, pur non avendo più bisogno di un ricovero ospedaliero tradizionale, necessitano ancora di assistenza sanitaria, monitoraggio e cure prima di poter tornare a casa.

Prevenzione e controlli: già 200 cittadini all'open day

La struttura punta anche sulla prevenzione e sull'educazione alla salute. Lo ha dimostrato il primo open day, che ha richiamato circa 200 cittadini in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure.

Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto effettuare gratuitamente controlli della pressione e della glicemia, spirometrie e valutazioni del rischio cardiovascolare, ricevendo consigli su alimentazione, movimento e prevenzione dei danni provocati da fumo e alcol.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle famiglie, con informazioni sulle manovre di disostruzione pediatrica, il sonno sicuro dei neonati, l'utilizzo dei seggiolini auto e la corretta alimentazione dei bambini.

Realizzata grazie agli investimenti del Pnrr, Belvedere si propone così come un presidio sanitario di prossimità, con l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio e rendere più accessibili le cure ai cittadini.