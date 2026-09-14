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Piacenza, nasce Casa Pagiop: 14 posti per insegnare ai giovani a vivere insieme

La Diocesi apre il nuovo spazio a Santa Maria in Gariverto: ragazzi, studenti e scout potranno trascorrere alcuni giorni condividendo cucina, pulizie, studio e tempo libero

Federico Frighi
Federico Frighi
|1 ora fa
Gli spazi esterni di Casa Pagiop
Gli spazi esterni di Casa Pagiop
1 MIN DI LETTURA
Una casa dove cucinare, fare le pulizie, studiare e trascorrere le giornate insieme, riscoprendo il valore della vita comunitaria. È Casa Pagiop, il nuovo progetto della Diocesi di Piacenza-Bobbio nell’oratorio di Santa Maria in Gariverto, in via Melchiorre Gioia 34. L’inaugurazione è prevista venerdì 25 settembre dalle 18.30 alle 20.
Francesco Luppi, co-responsabile della Pastorale Giovanile
Francesco Luppi, co-responsabile della Pastorale Giovanile
La struttura dispone di 14 posti letto, tre bagni, cucina professionale, salone comune, sale studio, campo da calcetto e spazi all’aperto. Sarà destinata a gruppi parrocchiali, scout e studenti dai 15-16 anni in su, accompagnati dai loro educatori.
«I ragazzi fanno tante cose, ma spesso si sperimentano soli», spiega Francesco Luppi della Pastorale Giovanile e Vocazionale. L’obiettivo è quindi vivere per alcuni giorni fuori dalla propria comfort zone: «Ti fai da mangiare, dormi insieme agli altri, condividi gli spazi. La vita insieme fa la differenza e non ti puoi annoiare».
Il primo gruppo, 14 giovani del Movimento studenti di Azione Cattolica, arriverà già prima dell’inaugurazione. Altre quattro richieste sono in lista d’attesa.
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