Piacenza, nasce Casa Pagiop: 14 posti per insegnare ai giovani a vivere insieme

Una casa dove cucinare, fare le pulizie, studiare e trascorrere le giornate insieme, riscoprendo il valore della vita comunitaria. È Casa Pagiop, il nuovo progetto della Diocesi di Piacenza-Bobbio nell’oratorio di Santa Maria in Gariverto, in via Melchiorre Gioia 34. L’inaugurazione è prevista venerdì 25 settembre dalle 18.30 alle 20.

Francesco Luppi, co-responsabile della Pastorale Giovanile

La struttura dispone di 14 posti letto, tre bagni, cucina professionale, salone comune, sale studio, campo da calcetto e spazi all’aperto. Sarà destinata a gruppi parrocchiali, scout e studenti dai 15-16 anni in su, accompagnati dai loro educatori.

«I ragazzi fanno tante cose, ma spesso si sperimentano soli», spiega Francesco Luppi della Pastorale Giovanile e Vocazionale. L’obiettivo è quindi vivere per alcuni giorni fuori dalla propria comfort zone: «Ti fai da mangiare, dormi insieme agli altri, condividi gli spazi. La vita insieme fa la differenza e non ti puoi annoiare».

Il primo gruppo, 14 giovani del Movimento studenti di Azione Cattolica, arriverà già prima dell’inaugurazione. Altre quattro richieste sono in lista d’attesa.