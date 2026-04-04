«Piacenza? Non me l’aspettavo così bella»: per vedere la città c'è chi arriva da Como e chi dalla Cina

Famiglie con le guide, visitatori stranieri con cappelli di paglia, ragazzi tra mappe e gelati: il centro storico si anima nel ponte pasquale. Attorno al Duomo, i volontari del Touring Club Italiano accolgono i turisti: «Di dove siete? Entrate!». L’invito funziona. «In due ore sono entrati oltre 150 visitatori, nella media, ma c’è un bel giro e tanto entusiasmo».

Alison vive a Cremona e arriva dagli Usa: «Mi piace molto Piacenza, in particolare il museo di Palazzo Farnese. È una città accogliente e con tante cose interessanti». Arrivano da Como Alice e Giovanni: «Abbiamo visitato la mostra d’arte africana a palazzo Gotico e ci è piaciuta davvero tanto. Poi il Tondo di Botticelli a Palazzo Farnese e la cattedrale».

Iron, dalla Cina, è con il fidanzato che vive a Milano: «Siamo diretti a Parma e abbiamo pensato di fermarci qui per pranzo. Ne è valsa la pena». C’è chi è solo di passaggio, come Federica con la famiglia: «Veniamo da Trento, siamo diretti a Genova e abbiamo fatto tappa per mangiare. Un’osteria in centro, poi il Duomo: davvero molto bello. Restiamo solo qualche ora».