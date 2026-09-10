Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Piacenza perde 367 negozi in sei anni: dal 2019 commercio in calo dell’11,5%

Confesercenti stima in 55 milioni di euro la ricchezza sottratta al territorio. In Emilia-Romagna sparite quasi 6.500 attività

Redazione Online
|2 ore fa
Piacenza perde 367 negozi in sei anni: dal 2019 commercio in calo dell’11,5%
1 MIN DI LETTURA
In sei anni Piacenza ha perso 367 negozi. È il dato che emerge dall’analisi di Confesercenti nazionale sull’andamento del commercio al dettaglio tra il 2019 e il 2025. Nel Piacentino le attività sono diminuite dell’11,5%, una flessione comunque inferiore alla media regionale (-13,8%) e nazionale (-13,4%).
In Emilia-Romagna i negozi sono passati da 46.925 a 40.440: 6.485 attività in meno. Le contrazioni più pesanti si registrano a Ravenna (-21,5%) e Ferrara (-20%), mentre Piacenza presenta la stessa variazione percentuale di Rimini.
Secondo Confesercenti, la desertificazione commerciale ha anche un forte impatto economico: nel Piacentino la ricchezza che non resta più sul territorio è stimata in 55,05 milioni di euro. L’associazione sottolinea che ogni 100 euro spesi nei negozi fisici circa 70 rimangono nel circuito economico locale. Confesercenti chiede quindi incentivi fiscali, maggiori strumenti per i sindaci e un fondo per la rigenerazione urbana.
Leggi tutto
Partecipa anche

Gli articoli più letti della settimana

Potrebbero interessarti anche

Tre per te - Stagione di Prosa del Teatro Municipale 2024/2025

FINO AL

30

April

Teatro

Tre per te - Stagione di Prosa del Teatro Municipale 2024/2025

Piacenza città Piacenza
FINO AL
30
APRIL
RASSEGNA