"Piacenza Primogenita d’Italia": la benemerenza civica a Pierluigi Magnaschi

Si è riunita ieri la Commissione incaricata di valutare le candidature per la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”, presieduta dalla sindaca Katia Tarasconi e composta dalla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, dai capigruppo e da due membri esterni.

All’unanimità, tra le tre candidature presentate, è stato scelto il giornalista Pierluigi Magnaschi, tra le firme più autorevoli dell’informazione italiana.

Laureato in Agraria, ha iniziato la carriera nel 1974 ad “Avvenire” e ha poi diretto testate come “Milano Finanza”, “La Domenica del Corriere” e l’agenzia Ansa. È attualmente direttore di “Italia Oggi”, incarico che ricopre dal 2009. Con oltre cinquant’anni di esperienza, è apprezzato per lo stile diretto e indipendente e per la capacità di innovare le redazioni.

La consegna avverrà lunedì 11 maggio. La Commissione ha inoltre espresso apprezzamento per le altre candidature: l’ex schermidore Alessandro Bossalini e il critico cinematografico Giulio Cattivelli, proposto alla memoria.