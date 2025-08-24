Piacenza si muove: «Fra strade e scuole più di 30 cantieri»

Non di sola piazza Cittadella vivono i lavori pubblici di Piacenza. Al netto del discusso cantiere davanti a Palazzo Farnese, sono dunque numerose le strade, gli edifici e le aree della nostra città sui quali è apposto il segnale di lavori in corso. Alcuni si conoscono bene, sono quelli che con frequenza appaiono nelle cronache, come il cantiere dell’ex Manifattura Tabacchi che sta modificando un intero quartiere, o quello dell’ex Acna, o ancora quello delle Scuderie di Maria Luigia, di cui Libertà ha recentemente fatto il punto della situazione. Altri sono invece di estensione più piccola, ma comunque importanti e impattanti per una larga fetta di città e, soprattutto, per i cittadini che vivono nelle loro vicinanze. «Il numero di cantieri dà il senso del lavoro complessivo che si sta compiendo - dice Bongiorni - considerato poi che molti di questi sono lavori straordinari, che esulano quindi dalla normale programmazione dell’ente, il carico degli uffici tecnici e amministrativi è molto significativo sia sotto il profilo della complessità sia per il volume delle pratiche da smaltire. Molto del merito di quanto si sta facendo va dunque a loro».