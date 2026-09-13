Pietra Perduca, sulla roccia vive il ricordo dei Vigili del Fuoco caduti
A Travo la tradizionale commemorazione. I bambini si cimentano nell’arrampicata nella palestra dedicata a quattro pompieri
Riccardo Freschi
|4 ore fa
Il gruppo dei Vigili del Fuoco e gli amministratori che hanno partecipato alla commemorazione - © Libertà/Pietro Zangrandi
La Pietra Perduca di Travo è tornata a ospitare la tradizionale giornata dedicata ai Vigili del Fuoco, appuntamento che ogni anno riunisce soccorritori, istituzioni e cittadini. Presenti anche rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Protezione civile ed Esercito.
Protagonisti della mattinata anche i bambini, che hanno potuto cimentarsi nell’arrampicata. Proprio sulla Perduca si trova infatti la palestra intitolata ai vigili del fuoco Piero Gatti, Giovanni Cordani, Roberto Guerra e Roberto Romiti.
Nel pomeriggio la messa, celebrata da don Giampiero Esopi con don Federico Tagliaferri, ha preceduto la commemorazione. «Ricordare uomini e donne dei Vigili del Fuoco significa rinnovare il nostro dovere di custodire ciò che ci hanno trasmesso», ha sottolineato don Esopi.
La sindaca di Travo Roberta Valla ha ricordato quanto pompieri, forze dell’ordine e volontari siano fondamentali per le comunità, rivolgendo un pensiero a Camillo Piga, «anima di questa giornata», quest’anno assente. La vicecomandante Vittoria Rossi ha infine sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria dei Vigili del Fuoco caduti.
I vari momenti della giornata dedicata ai Vigili del fuoco alla Pietra Perduca - © Libertà/Pietro Zangrandi
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