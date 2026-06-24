Piozzano, chiude la Provinciale 65 di Caldarola: stop al traffico dal 29 giugno al 17 luglio





Scatterà dal 29 giugno una nuova modifica alla viabilità nel territorio comunale di Piozzano. Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha infatti annunciato l'avvio di lavori di consolidamento del corpo stradale lungo la Strada Provinciale 65 di Caldarola, intervento che renderà necessaria la chiusura temporanea della strada.

Nel dettaglio, sarà disposta l'interruzione totale della circolazione all'altezza del chilometro 5+450 circa, nel comune di Piozzano, dalle ore 8 alle ore 18 di ogni giorno lavorativo.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 29 giugno al 17 luglio 2026 e si è reso necessario per consentire l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza sia per gli addetti ai lavori sia per gli utenti della strada.

La Provincia spiega che la chiusura è stata disposta per evitare situazioni di pericolo durante le operazioni di consolidamento della carreggiata, che interesseranno un tratto della SP65 particolarmente delicato sotto il profilo della stabilità del corpo stradale.

Gli automobilisti sono quindi invitati a programmare per tempo percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica che verrà posizionata lungo la viabilità interessata dai lavori.