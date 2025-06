Piscina ancora chiusa, polemiche a Pianello

La stagione dei tuffi è iniziata ma a Pianello la piscina resta, almeno per adesso, chiusa. In paese si scatena la ridda di polemiche, con da un lato la minoranza che grida «vergogna» e il sindaco Mauro Lodigiani che respinge ogni addebito e assicura: «La piscina riaprirà». Nel mentre i giovani fanno la spola negli impianti dei comuni vicini per trovare refrigerio.

Alla base del ritardo nella riapertura dell'impianto ci sono le procedure per l'aggiudicazione del bando. Il precedente, un anno fa, era stato annullato dopo che uno dei due concorrenti aveva fatto ricorso, ma la stagione era stata ugualmente garantita con una gestione "ponte".

Ora, a un anno di distanza, il nuovo bando, gestito stavolta dalla Provincia e non dal comune, è stato finalmente assegnato ma i tempi sono risicatissimi. Nell’incertezza la minoranza parla di «vergogna, un colpo durissimo a noi residenti e al turismo e addossa tutte le responsabilità all'amministrazione insediatasi un anno fa». Ma il sindaco Mauro Lodigiani respinge ogni addebito: «Da quando, giugno 2024, ci siamo insediati, abbiamo subito affrontato una grave situazione pregressa. Da allora abbiamo fatto tutto il possibile, il più celermente e nel rispetto della legalità, per tutelare i pianellesi e l’amministrazione comunale».