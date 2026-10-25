Piscina di Castel San Giovanni ancora chiusa: «Il Consiglio vada a vedere il cantiere»

La mancata riapertura della piscina invernale di Castel San Giovanni approda in Consiglio comunale e si conclude con la richiesta di un sopralluogo da parte dell’intera assemblea per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori. A formularla è stata la consigliera di minoranza Mariacristina Ceruti, che durante la seduta ha interrogato l’amministrazione sui motivi della prolungata chiusura dell’impianto.

«Avevamo pensato di gestire il cantiere in altro modo – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bollati – ma l’Ausl ha chiesto di eseguire gli interventi a impianto chiuso».



Leggi tutto Il riferimento è all’imponente intervento da 740mila euro, il più consistente mai realizzato sulla struttura, finanziato attraverso il Credito sportivo e aggiudicato a maggio. L’area è stata consegnata all’impresa nel mese di luglio. I lavori consentiranno una completa riqualificazione energetica della piscina, che dopo oltre vent’anni di attività mostra ormai evidenti segni di usura.