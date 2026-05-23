Piscina Raffalda chiusa dal 31 maggio al 15 settembre per lavori
Interventi strutturali dopo quelli agli impianti elettrici. Intanto dal 1° giugno apre la stagione estiva al Polisportivo con la piscina olimpionica esterna
Redazione Online
|3 ore fa
La piscina comunale Raffalda
La piscina comunale Raffalda chiuderà al pubblico dal 31 maggio al 15 settembre per consentire un intervento di manutenzione straordinaria. Lo stop temporaneo si rende necessario per eseguire lavori strutturali che fanno seguito agli interventi sugli impianti elettrici già realizzati nei primi mesi dell’anno.
La scelta di programmare il cantiere nel periodo estivo è legata alla necessità di garantire durante l’inverno la piena funzionalità delle vasche coperte. I lavori prenderanno quindi il via in concomitanza con l’apertura della stagione estiva al Polisportivo, dove dal 1° giugno sarà nuovamente disponibile la piscina olimpionica esterna.