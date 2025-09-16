A Castello si dimette la capogruppo di maggioranza

Primo cambio “in corsa” all’interno del gruppo che sostiene l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni. La capogruppo di maggioranza Antonella Amici ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto sarà Giada Ferrari, 21 anni appena, a guidare la compagine che supporta le scelte dell'amministrazione comunale. Amici resterà in consiglio e sulle motivazioni della scelta di lasciare l'incarico di capogruppo si limita a dire che "si tratta di dimissioni condivise con la maggioranza".

Cambiano gli equilibri. Se Amici apparteneva alla formazione civica che ha appoggiato Stragliati alle passate elezioni, Ferrari è invece un’esponente leghista. Manterrà il suo precedente incarico di supporto all'assessorato allo sport e politiche giovanili. "Continuerò - dice - a supportare l’assessore Andrea Trespidi, conciliando anche questo nuovo impegnativo incarico. Sono motivata, la politica mi appassiona tanto e sono sicura di poter riuscire".