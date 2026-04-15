Ampia convergenza del Pd sulla candidatura di Tarasconi

Il Partito Democratico di Piacenza guarda alle elezioni amministrative del 2027 e individua nella ricandidatura della sindaca Katia Tarasconi il punto di partenza più solido su cui costruire il percorso politico e programmatico dei prossimi anni. È quanto emerso dall’assemblea cittadina del PD, che ha registrato una convergenza ampia e condivisa attorno al nome dell’attuale prima cittadina, presente all’incontro.

Una scelta che, secondo quanto sottolineato nel dibattito, nasce dal lavoro svolto dall’amministrazione comunale, dalla visione condivisa di città e dalla volontà di dare continuità a un progetto che ha avviato trasformazioni rilevanti per Piacenza. All’assemblea ha partecipato anche il segretario regionale del Partito Democratico, Luigi Tosiani, che ha evidenziato il valore di un’azione amministrativa capace di sbloccare situazioni ferme da tempo e di attivare investimenti strategici.

Tra i principali interventi richiamati figurano la riqualificazione del Polisportivo, il progetto di recupero dell’ex Manifattura Tabacchi con nuovi alloggi di edilizia sociale e la conclusione della bonifica dell’area ex Acna, che apre una nuova fase di sviluppo per la città.

Accanto a questi risultati, è stato messo in evidenza il lavoro più strutturale portato avanti dall’amministrazione: dalla riorganizzazione della macchina comunale alla digitalizzazione dei servizi, dagli investimenti ambientali ed energetici al rafforzamento dei servizi educativi e delle politiche culturali.

La segretaria cittadina Michela Cucchetti ha ribadito la necessità di affrontare il cammino verso il 2027 con un Partito Democratico unito e consapevole del proprio ruolo. Il percorso che si apre nei prossimi mesi sarà progressivo e strutturato, dalla costruzione delle alleanze alla definizione di un programma capace di mettere al centro Piacenza e il suo futuro.

"Ho vissuto come un grande onore la fiducia che mi è stata riservata dal partito. Ma bisogna capire se anche gli alleati sono d'accordo". Queste le parole della sindaca Katia Tarasconi intervistata su Libertà di oggi dal collega Marcello Pollastri.