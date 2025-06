Cantieri, incidenti stradali, ma anche bellezze naturali: la val Trebbia a “Nel Mirino”

È una delle valli più belle della nostra provincia, attira tantissimi turisti che però troppo spesso non sono così rispettosi del luogo in cui si trovano: annegamenti nel fiume e soprattutto incauti motociclisti che causano incidenti e rischiano la vita. Sarà la Val Trebbia l'oggetto del dibattito che andrà in onda questa sera a “Nel Mirino”, il programma di approfondimento in onda alle ore 21 su Telelibertà. La conduttrice Nicoletta Bracchi affronterà l'argomento accompagnata dalla giornalista di “Libertà” Elisa Malacalza che da anni si occupa di “sondare” la Val Trebbia, con un focus dal mondo delle istituzioni: allo Spazio Rotative si confronteranno infatti il consigliere regionale Lodovico Albasi, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti. Tema molto caldo sarà proprio quello dei troppi incidenti e della Statale 45, osservata speciale di questa estate 2025 per i cantieri in atto, oltre a un'analisi a 360 gradi che comprenderà anche il problema degli annegamenti in Trebbia, la manutenzione delle strade, la sicurezza e la gestione delle infrastrutture.