Castello e Slunj, idea per un progetto turistico comune

Una delegazione di una decina di castellani ha fatto visita nei giorni scorsi a Slunj, città croata, con cui Castelsangiovanni da quasi mezzo secolo ha stretto un gemellaggio. La delegazione era guidata dall’assessore Massimo Bollati che ha partecipato, rappresentando ufficialmente Castelsangiovanni, alle celebrazioni della locale festa nazionale. "Siamo rientrati a Castello – dice Bollati - con la proposta di partecipare insieme alle istituzioni di Slunj ad un progetto per il turismo, finanziato dalla Comunità europea. Progetto che ora valuteremo in giunta". Il legame di amicizia verrà nuovamente rinsaldato a novembre, quando sarà una delegazione di Slunj a far visita a Castello, in occasione dell'edizione 2025 di Cioccolandia.