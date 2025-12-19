Castello, previsti in bilancio aumenti per mensa e scuolabus

A Castelsangiovanni è iniziata la maratona che porterà all'approvazione del nuovo bilancio di previsione. Il documento che ha ricevuto un primo via libero in commissione porta in dote alcune novità tra cui un aumento delle tariffe di mensa e scuolabus a partire dal 2026. Da gennaio tutti pagheranno 20 centesimi in più a pasto per la mensa scolastica.

«Avremmo fatto volentieri a meno – ha messo le mani avanti la sindaca Valentina Stragliati – ma abbiamo avuto un pesante aumento dei costi». Aumenta anche il trasporto scolastico le cui tariffe vengono caricate di un +30% per ogni fascia Isee. «Ci siamo accorti di avere le tariffe più basse in assoluto». Dal canto loro gruppo misto e minoranze hanno attaccato giudicando il nuovo bilancio un documento vuoto. «Ci sono tante belle intenzioni e zero opere in programma per il 2026».