La ricerca del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali entra in una fase nuova. Non ancora quella della scelta, perché i nomi sul tavolo sono diversi e le forze politiche devono ancora trovare una sintesi, ma almeno quella delle disponibilità. L’incontro di giovedì sera nella sede di Fratelli d’Italia, alla presenza dei consiglieri comunali e delle segreterie cittadine e provinciali dei partiti della coalizione, ha permesso di fare un primo punto sulle possibili candidature per Palazzo Mercanti.

Una riunione certamente ancora interlocutoria, ma che ha fatto segnare un passo avanti nell’individuazione del candidato anti-Tarasconi. Matteo Rancan (Lega), Massimo Trespidi (civica centrodestra-Liberi) e Gloria Zanardi (FdI) avrebbero proposto la loro candidatura dicendosi disponibili a ricoprire il ruolo di candidato sindaco. Jonathan Papamarenghi (misto) avrebbe dato la sua disponibilità a patto di una convergenza sul suo nome di tutta la coalizione. Giancarlo Tagliaferri (FdI) e Sara Soresi (FdI) avrebbero al momento dichiarato la loro indisponibilità a una eventuale candidatura.