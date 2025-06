Congresso provinciale Pd, Massimiliano Gobbi alla segreteria

Volti nuovi per un nuovo corso. L’assemblea provinciale del Partito Democratico nella mattinata di sabato 28 giugno a Piacenza Expo ha di fatto chiuso la fase congressuale e inaugurato, con l’ufficializzazione dei nuovi segretari provinciale e cittadino (rispettivamente Massimiliano Gobbi e Michela Cucchetti), una nuova stagione politica che punta dritto all’obiettivo 2027. Anno in cui scadrà sia il mandato dell’attuale sindaca Tarasconi che quello, a livello nazionale, dell’attuale premier Giorgia Meloni. Due in particolare, le sfide che i dem si preparano ad affrontare: quella di portare a termine «l’opera di riposizionamento politico del Pd, per riavvicinarlo a pezzi di paese e della popolazione che non ci guardavano più» come ha sottolineato il segretario regionale Luigi Tosiani in apertura. E quella, forse ancor più ambiziosa, di portare a sintesi le anime storiche dei dem (quella liberale, quella cattolica e quella socialista) che, come sottolineato da un emozionato Carlo Berra, segretario provinciale uscente, dovranno trovare un’unitarietà che vada oltre le divisioni interne. Anche per questo, l’indicazione a livello regionale è stata quella di confluire su una candidatura unica per il ruolo di segretario provinciale, che sarà la figura cardine del nuovo esecutivo.

Il congresso provinciale Pd