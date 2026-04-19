Consigliere di parità, la Provincia: «Contrari alla riorganizzazione»

Piacenza alza la voce contro la possibile soppressione delle consigliere di parità. La Provincia, con una lettera firmata dalla presidente Monica Patelli, ha preso posizione nei confronti del governo Meloni, esprimendo contrarietà all’ipotesi di un provvedimento che punta a riorganizzare il sistema degli organismi di parità, riducendo il ruolo delle figure territoriali. L’esecutivo ha infatti proposto, attraverso un decreto, l'eliminazione delle consigliere di queste figure con l'idea di accentrare le loro funzioni in un nuovo organismo per la parità a livello nazionale, a partire dal 1° gennaio 2027.

«Questa scelta può indebolire la tutela contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, soprattutto per i soggetti più vulnerabili», si legge nella nota inviata dalla Provincia. «Nel tempo, le consigliere di parità hanno rappresentato presidi istituzionali di prossimità, capaci di garantire ascolto, accompagnamento, mediazione e interventi mirati in contesti territoriali profondamente differenti. Il venir meno di questi presidi rischierebbe di rendere puramente formale il principio di conciliazione tra vita e lavoro e di allontanare le cittadine e i cittadini dalle tutele previste dall’ordinamento, in contrasto con i valori costituzionali di uguaglianza sostanziale e accesso effettivo ai diritti».



