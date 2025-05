Putzu chiede un'azione più incisiva sulla sicurezza

Il tema della sicurezza continua a tenere banco nel dibattito politico piacentino. Il consigliere comunale di minoranza Filiberto Putzu (Liberali Piacentini) ha presentato una mozione con la quale chiede un'azione più incisiva per contrastare i fenomeni di criminalità che si sono verificati negli ultimi tempi in città. Chiede che vengano messe in campo tutte le forze possibili e che il Comitato per l'ordine e la sicurezza si adoperi per «un'azione maggiormente risoluta».

«La sicurezza é una delle più importanti richieste dei cittadini, che hanno il diritto di poter tranquillamente vivere nella propria città», scrive il consigliere, aggiungendo che «senza sicurezza non c'é libertà». «Ormai quotidianamente la stampa locale riporta fatti di cronaca in cui a Piacenza sono protagonisti sbandati, irresponsabili, incivili, disadattati e delinquenti,» prosegue Putzu. Fatti di fronte ai quali «l'atteggiamento non può essere sostanzialmente buonista: la comprensione, la tolleranza e l'integrazione non possono essere scambiati per accondiscendenza».