«Ronconi e Sforza figure di spicco, meritano una via»

Una via o una benemerenza civica intitolate a Donatella Ronconi e a Corrado Sforza Fogliani. È la proposta avanzata in consiglio comunale da Filiberto Putzu (Liberali Pc), che ha chiesto di riconoscere formalmente il contributo di due figure considerate simbolo della storia recente di Piacenza.

L’intervento di Putzu è partito dalla benemerenza civica già assegnata a Pierluigi Magnaschi, elogiata come una scelta «giusta e doverosa» da parte dell’amministrazione. Da qui l’invito ad ampliare lo sguardo e a valutare analoghi riconoscimenti per Ronconi e Sforza Fogliani, «due personalità che hanno inciso profondamente nella vita economica, culturale e civile della città».

Ronconi, storica presidente del gruppo editoriale Libertà, scomparsa nel gennaio 2025, viene indicata come una figura centrale dell’informazione piacentina per il ruolo svolto alla guida del principale quotidiano locale. Sforza Fogliani, avvocato e banchiere morto nel dicembre 2022, è ricordato invece per il lungo impegno nel mondo del credito, della cultura e del dibattito pubblico.

Tra le ipotesi avanzate da Putzu: l’assegnazione della benemerenza civica, l’istituzione di premi o borse di studio, oppure l’intitolazione di spazi pubblici - vie, piazze o edifici - che rendano visibile e duraturo il loro contributo. Una proposta che riprende anche sollecitazioni già espresse dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco e dal direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli.

Apertura dalla sindaca Katia Tarasconi, che ha definito Ronconi e Sforza Fogliani «persone molto importanti per Piacenza», annunciando la disponibilità ad avviare un percorso condiviso in consiglio per arrivare a una decisione il più possibile unitaria.