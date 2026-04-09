Cortemaggiore, studenti a Bologna nella “casa delle leggi”

Come funziona l’Assemblea legislativa. Cosa succede nella “casa delle leggi” della Regione Emilia-Romagna. Le curiosità sull’Aula e su dove siedono consiglieri e assessori. Le studentesse e gli studenti dell’dell’Istituto comprensivo di Cortemaggiore sono stati ospiti dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in occasione di “Porte Aperte in Assemblea legislativa”, l’iniziativa organizzata da viale Aldo Moro all’interno del progetto Concittadini per diffondere le buone pratiche di educazione civica e partecipazione.

Ad accogliere le studentesse e gli studenti sono stati i consiglieri Lodovico Albasi e Luca Giovanni Quintavalla che hanno ricordato l’importanza di appuntamenti come questi non solo per spiegare cosa fa l’Assemblea legislativa regionale, ma anche per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e alla politica.

“Porte Aperte in Assemblea legislativa” è l’iniziativa attraverso cui viale Aldo Moro apre le porte del “palazzo” ai più giovani, ospitando direttamente nell’aula consiliare gruppi e scolaresche e offendo la possibilità di sedere dove normalmente siedono i consiglieri. Nel corso di ciascun incontro vengono spiegati il ruolo e le funzioni del parlamento regionale e dei suoi organi, le modalità di svolgimento dei lavori, chi sono e cosa fanno i consiglieri regionali, quali sono i rapporti con la giunta. L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i giovani all’istituzione regionale, quale luogo di dibattito, confronto ed esercizio della democrazia.