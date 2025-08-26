Tuesday, August 26

Piacenza

Tuesday, August 26

Dal cantiere alle ex Scuderie, tutto dorme. Non parte neppure la sanzione al Gazebo

Una porzione di città sotto incantesimo, non si muove nulla. E la protesta resta

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
August 25, 2025
Cittadella soffientini
Cittadella soffientini
1 MIN DI LETTURA
Tutto tace in piazza Cittadella. Tutto dorme. Tutto appare come avvolto in un incantesimo. E non solo il tribolato cantiere del parcheggio sotterraneo sotto la scure di una vicenda legale che minaccia di aumentare di volume, ma pure i lavori alle ex Scuderie di Maria Luigia. E tacciono persino le sanzioni ventilate dalla Municipale per l’occupazione di suolo pubblico da parte del Gazebo dei cittadini pro-alberi. E partiamo da qui.
