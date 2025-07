Dal Gemello virtuale ai sensori IoT, al via l'Agenda digitale

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato l’Agenda Digitale Locale 2025–2027, il documento strategico che sarà alla base della transizione digitale della città nei prossimi anni.

«Un passo decisivo verso una Piacenza più moderna ed efficiente, ma soprattutto sempre più vicina ai cittadini grazie a servizi digitali semplici, accessibili e sicuri, e grazie a un uso innovativo dei dati pubblici» spiega l'amministrazione comunale.

Tra le innovazioni principali spicca il Gemello Digitale di Piacenza, una replica virtuale della città che raccoglierà e analizzerà i dati urbani in tempo reale per supportare decisioni più rapide ed efficaci. «Questa Agenda Digitale è un atto politico, prima ancora che tecnologico - spiega Simone Fornasari, assessore all’Innovazione - È il nostro modo di dimostrare che crediamo davvero in una pubblica amministrazione che semplifica, che ascolta, che si mette nei panni delle persone».

«Ancora una volta la programmazione e lo spirito di squadra premiano – dichiara il direttore generale del Comune Luca Canessa – Si tratta di un importante lavoro intersettoriale che permette di approvare l’Agenda Digitale puntando su una strategia complessiva di sviluppo delle competenze digitali sul territorio e su progetti concreti e realizzabili».

Il Gemello digitale non è l’unica novità di rilievo. L’Agenda prevede tecnologie IoT con sensori intelligenti per monitorare l’ambiente e rispondere meglio ai bisogni della comunità, insieme al potenziamento della cybersicurezza e del Sistema Informativo Territoriale.

«Le tecnologie come il Gemello Digitale o l’IoT non sono fantascienza - sottolinea l’assessore Fornasari - ma sono strumenti che useremo per migliorare davvero, in modo concreto la qualità della vita. Non ci interessa una città che sia solo più digitale; ci interessa che, anche grazie alla tecnologia, la nostra città sia più umana, più giusta, più consapevole. E oggi, con questa Agenda, cominciamo a costruirla davvero».

I progetti, già finanziati nel bilancio 2025–2027, prevedono anche formazione per il personale comunale e percorsi di facilitazione per i cittadini, per non lasciare indietro nessuno sulla strada verso una reale transizione digitale.