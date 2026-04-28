Dalla politica ai giovani: lo Specchio di Pier Luigi Bersani

Questa sera lo sguardo de Lo Specchio di Piacenza si posa su uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni: Pier Luigi Bersani, ospite della nuova puntata del format di Telelibertà condotto da Nicoletta Bracchi, in onda alle 20.30.

Nato a Bettola, Bersani ha attraversato oltre trent’anni di vita politica: dalla guida della Regione Emilia-Romagna agli incarichi nei governi nazionali, dove è stato più volte ministro della Repubblica – dallo Sviluppo economico ai Trasporti – fino alla segreteria del Partito Democratico. Un percorso che si è intrecciato con alcune delle principali trasformazioni del Paese, tra politiche economiche, ruolo dell’Europa e cambiamenti del sistema politico italiano. Oggi è presidente dell’ISREC e continua a incontrare studenti e giovani in tutta Italia.

Nel dialogo con Nicoletta Bracchi, Bersani ripercorre le tappe della sua esperienza pubblica e il legame con le radici piacentine e con la dimensione della provincia, spesso richiamata nei suoi interventi. Un confronto che intreccia politica, memoria e lettura dell’Italia di oggi, con particolare attenzione alle nuove generazioni, ai temi del lavoro e delle trasformazioni sociali.

La puntata si sviluppa anche attraverso fotografie della sua storia personale e politica: dalle origini in Val Nure agli anni della formazione, fino all’impegno istituzionale, immagini che diventano occasione di racconto e contestualizzazione.