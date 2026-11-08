Elezioni in Provincia, il centrodestra candida Franco Albertini: sfiderà Roberta Valla

Il centrodestra sceglie Franco Albertini per la presidenza della Provincia. L’annuncio arriva alla chiusura delle candidature, fissata per lunedì 9 novembre alle 12. «Partiamo dai nostri numeri, con l’obiettivo di allargare il sostegno», dice.

Sessant’anni, vicepresidente uscente, sindaco di Alta Val Tidone dal 2018, Albertini guida “Avanti Piacenza - La Provincia dei Comuni”, lista di cui è anche candidato consigliere. «Vogliamo proseguire nel solco della gestione portata avanti in questi anni, distante dalle logiche di partito. La Provincia è un ente di secondo livello e come tale deve avere una vocazione amministrativa. La nostra candidatura è sostenuta dai sindaci di centrodestra, ma puntiamo a raccogliere anche il consenso di amministratori civici e di alcuni esponenti del centrosinistra», spiega Albertini.

Dopo giorni di confronto, il centrodestra ha sciolto le riserve. I numeri apparivano sfavorevoli, ma la rottura tra la presidente uscente Monica Patelli e il Pd, che candida Roberta Valla, ha aperto la possibilità di consensi trasversali. «La priorità è la salvaguardia del territorio, con un’attenzione particolare alla montagna», aggiunge Albertini.

In lista ci sono Mauro Lodigiani, Riccardo Sparzagni, Paola Galvani, Federico Bonini, Massimiliano Morganti, Giampaolo Maloberti, Francesca Bertoli Merelli, Micaela Manara e Maria Cristina Piccoli.

Il centrosinistra, come detto, schiera Valla. La sindaca di Travo e consigliera provinciale uscente raccoglie il testimone della sfida dopo la rinuncia alla ricandidatura dell'attuale presidente Patelli. A sostenerla una lista composta da Patrizia Calza, Sergio Fuochi, Silvia Granata, Gabriele Scagnelli, Nicolò Sorrenti, Filippo Zangrandi e Nadia Pompini.

Con la definizione delle due candidature alla presidenza, il quadro della competizione è ormai delineato. Il voto è in calendario domenica 29 novembre e vedrà confrontarsi sindaci e consiglieri comunali dei 46 Comuni piacentini. Saranno circa 580 gli amministratori chiamati alle urne, senza il coinvolgimento diretto dei cittadini: è infatti il sistema dell’elezione di secondo livello, introdotto dalla riforma Delrio, a stabilire le regole della consultazione.