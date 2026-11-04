Presidenza della Provincia, il Pd candida Roberta Valla

Dopo il passo indietro della presidente uscente Monica Patelli, ormai in rottura con il Pd, il centrosinistra ha individuato il proprio candidato alla presidenza della Provincia in vista delle elezioni del 29 novembre. Si tratta di Roberta Valla, sindaca di Travo e consigliera provinciale uscente. La decisione è arrivata ieri sera, al termine della riunione della direzione provinciale dem.

«La nostra candidata è Valla, una scelta approvata dalla direzione del partito. Abbiamo definito anche la lista dei candidati consiglieri, con particolare attenzione alla montagna e alla Bassa. Ci sono volti nuovi, accanto a presenze di esperienza», spiega Massimiliano Gobbi, segretario provinciale del Pd.

I nomi in campo sono quelli di Patrizia Calza, Sergio Fuochi, Silvia Granata, Gabriele Scagnelli, Nicolò Sorrenti e Filippo Zangrandi.

A colpire è soprattutto l’assenza di rappresentanti del capoluogo. «Abbiamo scelto di valorizzare le diverse realtà del territorio provinciale, costruendo una lista che garantisca un’equa partecipazione tra esponenti politici e civici», sottolinea Gobbi.

Il segretario dem traccia poi le linee del progetto politico che accompagna la candidatura: «La nostra intenzione è portare avanti un percorso di centrosinistra, mantenendo al centro il ruolo della Provincia come istituzione al servizio di tutti i Comuni. Tra le priorità ci sono la cura del territorio, la valorizzazione delle sue ricchezze naturalistiche e la ricerca di un equilibrio tra sviluppo economico, occupazione e crescita sociale. Un obiettivo da perseguire attraverso un utilizzo attento e razionale del suolo, senza perdere di vista la necessità di mantenere la Provincia come la Casa dei Comuni».