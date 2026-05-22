Elezioni Ferriere, Oppizzi: «Vogliamo riaprire l'ambulatorio pediatrico»

Ripristinare l’ambulatorio pediatrico, creare con l’Ausl un servizio per le cronicità e i bisogni occasionali, realizzare soluzioni abitative per anziani e fragili. Solo alcune delle priorità in ambito sanitario per la lista civica "Ferriere radici e futuro" che sostiene la ricandidatura di Carlotta Oppizzi.

«Supporto e collaborazione con la Pubblica assistenza Val Nure, apertura di un nuovo punto salute, riaprire l'ambulatorio pediatrico e grande attenzione rivolta ad anziani e fragili del territorio» evidenzia la sindaca uscente.

Appuntamento al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio.