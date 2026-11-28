«Non so se andrò a votare, ci sto riflettendo». Filippo Bruschi, consigliere comunale di Cadeo, valuta se disertare la chiamata alle urne di domenica 29 novembre, quando gli amministratori locali rinnoveranno i vertici della Provincia di Piacenza. «Non sono l’unico consigliere di un piccolo Comune a pensarla così: ci sono altri colleghi indecisi se votare o meno», spiega l’esponente civico, vicino al centrodestra.

«La Provincia sta diventando sempre più la casa dei partiti anziché quella di tutti i Comuni. Due candidature imposte dalle forze politiche rischiano di escludere la componente civica, che rappresenta una parte importante della politica piacentina», osserva Bruschi.

In corsa per la presidenza, lo ricordiamo, ci sono Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, per il centrodestra, e Roberta Valla, prima cittadina di Travo, per il centrosinistra, entrambi appoggiati dalle liste dei candidati consiglieri. Il voto è di secondo livello, come stabilito dalla riforma Delrio: non saranno i cittadini alle urne, ma circa 580 sindaci e consiglieri comunali.

Bruschi critica questo sistema: «O le Province vengono abolite definitivamente oppure va ripristinato il modello precedente, con l’elezione diretta da parte dei cittadini».

Sulle candidature aggiunge: «Sarebbe stato opportuno dare spazio anche a giovani consiglieri comunali, permettendo loro di maturare esperienza. Se continuiamo a scegliere sempre le stesse persone, è difficile che qualcun altro possa acquisirne. Anche gli incontri pubblici sono stati insufficienti e concentrati in poche zone, penalizzando in particolare la Valdarda».