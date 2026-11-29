La Provincia di Piacenza rinnova i propri vertici. Domenica 29 novembre 577 sindaci e consiglieri comunali dei 46 Comuni piacentini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Provincia e i dieci componenti del consiglio provinciale. Si vota dalle 8 alle 20 al campus Raineri-Marcora, in strada Agazzana 35, a Piacenza. Il presidente resterà in carica quattro anni e i consiglieri due anni.

Come previsto dalla riforma Delrio del 2014, si tratta di un’elezione di secondo livello: non sono chiamati a esprimersi direttamente i cittadini, ma gli amministratori comunali.

La sfida per la presidenza

A contendersi la successione a Monica Patelli sono Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, sostenuto dal centrodestra, e Roberta Valla, sindaca di Travo, sostenuta dal centrosinistra.

Il nuovo presidente resterà in carica quattro anni, mentre i dieci consiglieri provinciali avranno un mandato di due anni.

Due le liste in corsa per il rinnovo del consiglio: “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”, a sostegno di Albertini, e “Provincia di Piacenza – Provincia Unita”, a sostegno di Valla.

Il meccanismo del voto ponderato

Non tutti i voti espressi dagli amministratori avranno lo stesso peso. Il sistema elettorale prevede infatti il voto ponderato, calcolato sulla base della fascia demografica del Comune di appartenenza dell’elettore.

Il voto di un amministratore di un Comune più popoloso ha quindi un peso maggiore rispetto a quello di un amministratore di un piccolo Comune. Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce demografiche, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso colore della scheda.

I colori delle schede e i Comuni di appartenenza

Scheda azzurra – Comuni fino a 3.000 abitanti

23 Comuni: Agazzano, Alta Val Tidone, Besenzone, Bettola, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pianello, Piozzano, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Villanova, Zerba e Ziano.

Scheda arancione – Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti

9 Comuni: Alseno, Bobbio, Caorso, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Gragnano, Lugagnano, Ponte dell’Olio e Vigolzone.

Scheda grigia – Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti

10 Comuni: Borgonovo, Cadeo, Carpaneto, Castelvetro, Gossolengo, Monticelli, Podenzano, Pontenure, Rivergaro e San Giorgio.

Scheda rossa – Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti

3 Comuni: Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Rottofreno.

Scheda viola – Comuni con oltre 100.000 abitanti

Un solo Comune: Piacenza.

Il facsimile delle schede

Come si esprime la preferenza

Per l’elezione del presidente della Provincia si può votare un solo candidato, tracciando un segno nella casella corrispondente al nome del prescelto.

Per il rinnovo del consiglio provinciale si vota tracciando un segno sul contrassegno di una sola lista. È possibile esprimere una sola preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista, scrivendone il cognome oppure il nome e il cognome sulla riga posta sotto il simbolo.

I risultati attesi in serata

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne, alle 20. Le operazioni di scrutinio terranno conto degli indici di ponderazione. Già nella serata di domenica sono attesi i nomi del nuovo presidente e dei dieci consiglieri provinciali eletti.