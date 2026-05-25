Urne chiuse a Ferriere e Pontenure, votanti in calo

Sono terminate le operazioni di voto nei comuni di Pontenure e Ferriere dove i cittadini sono chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale. A Ferriere l'affluenza è stata del 51,67% contro il 53,41 % delle consultazioni precedenti. A Pontenure l'affluenza è stata del 55,28% contro il 64,48 % delle consultazioni precedenti.