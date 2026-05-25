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Urne chiuse a Ferriere e Pontenure, votanti in calo

A Ferriere l'affluenza è stata del 51,67% contro il 53,41 % delle consultazioni precedenti. A Pontenure l'affluenza è stata del 55,28% contro il 64,48 %

Redazione Online
|1 ora fa
Urne chiuse a Ferriere e Pontenure, votanti in calo
1 MIN DI LETTURA
Sono terminate le operazioni di voto nei comuni di Pontenure e Ferriere dove i cittadini sono chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale. A Ferriere l'affluenza è stata del 51,67% contro il 53,41 % delle consultazioni precedenti. A Pontenure l'affluenza è stata del 55,28% contro il 64,48 % delle consultazioni precedenti. 

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