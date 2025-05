Ex consiglieri regionali riuniti a Palazzo Farnese

Nei giorni scorsi Piacenza è stata teatro dell’assemblea annuale dell’associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna, evento svoltosi quest’anno - grazie alla collaborazione con il Comune di Piacenza - a Palazzo Farnese. L’associazione promuove infatti l’assemblea ogni anno in una diversa città della regione, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca tra i soci e valorizzare il patrimonio culturale e istituzionale dei territori.

L’incontro, aperto dai saluti istituzionali della presidente del consiglio comunale di Piacenza, Paola Gazzolo e dell’assessore alla cultura Christian Fiazza, ha visto la partecipazione del vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Giancarlo Tagliaferri nonché degli ex consiglieri regionali Antonio Agogliati, Nino Beretta, Carlo Berra, Fausto Frontini, Maurizio Parma, Andrea Pollastri e Maria Cristina Zucca, tutti membri dell’associazione guidata dal presidente Ferruccio Giovanelli. «Siamo lieti di accogliere a Piacenza l’assemblea dell’Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna - hanno dichiarato la presidente Gazzolo e l’assessore Fiazza -. È un onore ospitare un momento di confronto così significativo, che testimonia l’impegno degli ex consiglieri nel contribuire al dibattito sulle politiche regionali. La scelta di palazzo Farnese come sede dell’evento valorizza ulteriormente il nostro patrimonio culturale e sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per affrontare insieme le sfide del futuro. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri comunali di Piacenza che hanno fortemente voluto l’organizzazione di questa assemblea nella nostra città, contribuendo attivamente alla sua realizzazione».

Il presidente Ferruccio Giovanelli, nel ringraziare il Comune di Piacenza per la generosa collaborazione nell'organizzazione dell'assemblea, ha sottolineato che «l’assemblea di quest’anno ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sulle principali sfide che attendono l'Emilia-Romagna nei prossimi anni. Tra le priorità individuate dall'Associazione rientrano la difesa e il potenziamento del servizio sanitario regionale, un piano di difesa idraulica per il territorio di pianura e di contrasto al dissesto idrogeologico in Appennino, e un piano innovativo per la non autosufficienza della popolazione anziana. L'incontro ha rafforzato il nostro impegno a contribuire attivamente alle politiche regionali, mettendo a disposizione l'esperienza maturata durante il mandato consiliare».

Quale gesto di solidarietà, gli ex consiglieri regionali hanno acquistato trenta biglietti "sospesi", che consentiranno a persone in difficoltà economica, seguite dai Servizi sociali, di visitare gratuitamente le sale dei musei civici di palazzo Farnese.