Case della Comunità e inaugurazioni, Foti: «Finanziamenti Pnrr per 27 milioni»

Il susseguirsi delle inaugurazioni di Case della Comunità (oggi a San Nicolò in via Alicata) e di nuove apparecchiature sanitarie nel Piacentino spinge il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, a intervenire con una nota nella quale, oltre a fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi, rivendica il ruolo svolto dal Governo nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un intervento che lascia trasparire anche una critica alla gestione della comunicazione istituzionale delle inaugurazioni dell’Ausl di Piacenza. «Il susseguirsi di inaugurazioni di infrastrutture e grandi apparecchiature per il rafforzamento della sanità territoriale locale di Piacenza mi suggerisce di evidenziare che tali azioni sono state finanziate con fondi Pnrr, a debito e quindi destinati a essere rimborsati dallo Stato, e con altri fondi nazionali, per un importo complessivo superiore ai 27 milioni di euro», sottolinea il ministro. Foti aggiunge che avrebbe «volentieri esposto pubblicamente» queste considerazioni se ne avesse avuto la possibilità - qui la stoccata all’Ausl forse per non essere stato coinvolto nelle inaugurazioni - per poi rivendicare il lavoro svolto dall’esecutivo e dagli uffici ministeriali.