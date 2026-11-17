C’è un teatro Gioia da tutto esaurito, tanto da meritarsi un selfie in apertura da parte dell’ospite d’onore, Massimo Giannini, a far da sfondo all’incontro organizzato dal comitato Unacittà, dal titolo “Dov’è finita la politica”.

Due ore e più di dialogo tra l’editorialista di “Repubblica” e Pietro Visconti, ex direttore di “Libertà”, che si articolano tra passaggi sulla stretta attualità e analisi storica, per andare alle radici delle ragioni che hanno portato «la destra illiberale» (così la definisce Giannini) al governo in Italia e al contempo ragionare insieme per provare a coglierne la parabola, alla luce anche della recente spallata a Trump nelle elezioni di Midterm, della sconfitta di Orban in Ungheria e di quella di Vucic in Serbia. Nondimeno, quella di Netanyahu in Israele.

«E’ il destino inevitabile del populismo rappresentato dalle destre ultranazionaliste e scioviniste – ha esordito Giannini – che promettono qualcosa che non possono mantenere. E poi, dalla prova dei fatti, ovvero dall’esperienza di governo, ne escono inevitabilmente con le ossa rotte».